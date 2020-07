Indrejsende til Sydney i Australien vil blive afkrævet næsten 14.000 kroner for 14 dages påtvungen karantæne.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Indrejsende til Sydney i Australien vil fra 18. juli blive afkrævet tusindvis af dollar for deres tvungne karantæneophold på et hotel. Det oplyser regeringen i delstaten New ...