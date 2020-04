Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forhandler mandag med partierne om ekstra hjælp til udsatte.

Børn fra udsatte familier skal have mulighed for at komme på ferielejr til sommer i samme omfang, som de plejer. Også selv om man må tænke i alternative baner på grund af coronakrisen. ...