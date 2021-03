Når EU skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen skrue markant op for de grønne ambitioner.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Målene for udbredelsen af vedvarende energi og energieffektivitet skal øges væsentligt i EU. Det mener regeringen, der til sommer skal mødes med de øvrige medlemslande for at forhandle ...