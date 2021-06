Torsdag begynder de politiske forhandlinger om en samlet strategi for CO2-fangst og lagring i Danmark.

For at nå målet om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990 er fangst og lagring af CO2 udset som en central faktor. Torsd...