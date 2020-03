Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Finansminister Nicolai Wammen vil i næste uge invitere til møde, hvor en genåbning af landet skal debatteres.

Et politisk flertal blandt partierne i Folketinget efterspurgte tidligere fredag i Berlingske, at regeringen snart kommer med en plan for, hvornår og hvordan Danmark kan genåbne, når coronakrisen e...