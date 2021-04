Transportminister Benny Engelbrecht ønsker, at der investeres 500 millioner kroner i ladeinfrastrukturen.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Regeringen ønsker med et udspil at gøre livet som elbilsejer nemmere i Danmark. Derfor forslår transportminister Benny Engelbrecht (S), at der skal afsættes en halv milliard kroner til den danske l...