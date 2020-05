Eksklusivt for kunder

Turister får fra 15. juni mulighed for at opholde sig i Danmark i fem nætter i stedet for de krævede seks.

Fra 15. juni bliver det muligt for turister at opholde sig i Danmark i fem nætter, selv om der hidtil har været et krav om mindst seks overnatninger. Der skal dog fortsat fremlægges dokumentation f...