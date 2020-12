Tiltag som boligjobordning og skattefritagelse af gavekort kan måske finansieres af EU-fond.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Regeringen og dens støttepartier håber, at milliarder af EU-midler kan være med til at betale for nogle af de tiltag, som parterne er blevet enige om søndag i forbindelse med aftalen om...