Transportminister mente først, at forbud mod statsgarantier i mere end 16 år ikke skabte problemer – men går nu til domstolen

Den danske S-regering vælger nu overraskende at slæbe Europa-Kommissionen og konkurrencekommissær Margrethe Vestager for EU-Domstolen i sagen om den faste forbindelse over Femern Bælt.Europa-Kommis...