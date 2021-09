Drab på aktivister, der arbejder i miljøet og naturens tjeneste, er særligt udbredt i Latinamerika.

Det kan være med livet som indsats at kæmpe for at forhindre rydning af regnskove, opførelse af nye dæmninger eller andre forhold, der kan ses som en miljøtrussel. I 2020 ble...