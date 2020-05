Eksklusivt for kunder

Børn kæmper med følelser af angst, kedsomhed og isolation under coronakrisen, viser rapport fra Red Barnet.

Næsten et ud af hvert fjerde barn kæmper med følelser af angst under pandemien. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet baseret på svar fra over 6000 børn og forældre i flere lande. ...