Verden har brug for mere internationalt samarbejde, hvis der skal gøres noget ved ulighed, siger professor.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Milliardærer som Amazons Jeff Bezos og Tesla-grundlægger Elon Musk har set deres formue vokse under pandemien. Til gengæld risikerer over 200 millioner mennesker at blive sku...