En lufthavn i Kandahar det sydlige Afghanistan var natten til søndag under beskydning af raketter.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Lufthavnen i Kandahar i det sydlige Afghanistan har natten til søndag dansk tid været mål for et raketangreb. Der er ingen meldinger om tilskadekomne, men to raketter slog ne...