Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Rusland har nu har verdens næsthøjeste antal bekræftede coronavirustilfælde, viser optælling.

Ruslands præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, siger tirsdag, at han er testet positiv for det nye coronavirus.Talsmanden modtager behandling på et hospital.Peskov siger til nyhedsbur...