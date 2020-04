Helle Ib: Regeringen har næppe lavet de sidste justeringer

Selv om regeringen med arbejdsmarkedets parter har forbedret lønkompensationsordningen, er der ikke sat punktum for nye tiltag​

Da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag varslede, at en forsigtig, gradvis og kontrolleret åbning af samfundet måske kan påbegyndes efter påske, stod ét klart: Også i positive scenarier kommer der til at gå tid; Danmark vender ikke tilbage til normalen efter en måned eller to.

Som det beskrives i et notat fra Sundhedsstyrelsen fra 30. marts, bør der gå en måned mellem hvert trin i en genåbningsplan:

“På grund af sygdommens natur, herunder inkubationstid og ventetid fra første symptom til forværring, vil der ikke umiddelbart være en effekt på sygdomsforekomsten efter en lempelse. Der vil gå mindst 14 dage før stigning i smitten kan måles. Derfor bør der være tidsmæssig afstand på ca. 1 måned mellem trin i åbningen.”

Det fremgår også, at “der skal tages hensyn til den konkrete belastning som personalet i sygehusene oplever. Dette skyldes, at vi kan forvente et langvarigt genåbningsforløb, hvor der stilles store krav til sundhedspersonale, og hvor der konstant skal tages hensyn til arbejdsmiljøet og smitterisiko.”

Varmer op i kulissen





Et langvarigt forløb får selvsagt indflydelse på debatten om de politiske tiltag, og her kan det blot konstateres, at presset ikke er væk. Tværtimod varmer Venstre i kulissen op til at lancere forslag, der overgår regeringens hidtil, når det kommer til at bruge penge på at booste økonomien, fremrykke investeringer og forbedre trepartsaftalen, så langt flere virksomheder får hjælp til at undgå fyringer og lønmodtagere får større tryghed. Venstre vil slå på, at der skal mere til, hvis regeringen mener det for alvor med signalet om, at det er bedre med meget – frem for at gøre for lidt og for sent.​​​

Mandag rykkede regeringen og arbejdsmarkedets parter hurtigt med endnu en forbedring, så især flere funktionærer får lidt større jobsikkerhed. Loftet udvides til 30.000 kr., virksomheder kan få i kompensation for at fastholde en medarbejder frem for at fyre.

Men med en stigning på 37.000 ledige siden 9. marts, a-kasser, der taler om voldsommere tal end under finanskrisen, og en nok langstrakt “normalisering”, kommer flere forslag til at fylde: For det første Venstres forslag om at hæve loftet for lønkompensation. Efter trepartsaftalen slog V-formand Jakob Ellemann-Jensen fast, at “der skal mere til.”

Samtidig presser venstrefløjen på for dagpengeforbedringer, som også FH's formand Lizette Risgaard har plæderet for. En midlertidig forøgelse fra 19.000 kr. til 25.000 kr., hvilket regeringen dog foreløbig har afvist, mens Venstres Troels Lund Poulsen virkede lidt mere lydhør. Mandag pegede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på, at udover forbedringer af lønkompensationspakken er dagpengeperioden sat på pause under krisen.

De kommende dage vil fokus i drøftelserne på Christiansborg være første trin i planen for gradvis genåbning. Men debatten om håndtering af økonomien er på ingen måde slut.