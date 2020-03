Eksklusivt for kunder

Tim Christensens fornemmelse for melodier redder igen Dizzy Mizz Lizzy fra kun at være et kompetent rockband. ​​​

Dizzy Mizz Lizzy er populære på en måde, der burde være uopnåelig for et band, der er så nørdet. Den københavnske trios musik er fuld af labyrintiske passager og endda blindgyder, hvor man tænker: ...