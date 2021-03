Hviderusland får ikke lov at stille op ved dette års Eurovision, fordi landets sangbud var for politiske.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Hviderusland er blevet udelukket fra det europæiske melodigrandprix, Eurovision, i maj. Det sker, efter at landet for anden gang i træk ikke har formået at sende en sang ind,...