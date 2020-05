Der er politisk opbakning til at afsætte penge til udvikling af området omkring Ceres Park, viser rundspørge.

Landets næststørste by ser ud til at være et skridt nærmere et nyt fodboldstadion.Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) har foreslået, at Aarhus Kommune i 2024 afsætter 250 millioner kroner til ud...