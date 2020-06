Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Skoler i det vestlige Auckland er blevet bedt om at gå i lockdown, efter at en person har skudt to betjente.

En stor menneskejagt er i gang i New Zealand, efter at en person fredag formiddag lokal tid skød to politibetjente. Den ene betjent døde af sine kvæstelser, mens den anden er...