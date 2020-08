Rektorer og borgere er bekymrede for smittespredning. Betjente vil sikre, at unge ikke samles.

Politiet indfører fredag midlertidigt forbud mod at opholde sig to steder i Roskilde. Det skyldes risikoen for spredning af smitte, oplyser politiet.Forbuddet retter sig mod Byparken og Folkeparken...