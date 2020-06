Eksklusivt for kunder

Et drab på en sort mand under en anholdelse har fået politichefen i Atlanta til at søge sin afsked.

Få timer efter at en sort mand blev skudt og dræbt af politiet i Atlanta, har politichefen i den amerikanske storby trukket sig fra jobbet. Det oplyser Atlantas borgmester, K...