Det var i strid med politiets regler, da drabssigtet betjent fastholdt knæ på Floyds hals, siger politichef.

Den nu afskedigede politibetjent Derek Chauvin forbrød sig mod politiets regler for magtanvendelse under en anholdelse af George Floyd i den amerikanske by Minneapolis i fjor. ...