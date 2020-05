Eksklusivt for kunder

Norsk politi håber på en "hyggelig" nationaldag. Magtanvendelse over for store forsamlinger er ikke et tema.

Det plejer ikke at gå stille for sig, når nordmændene fejrer 17. maj, Norges nationaldag.Men skulle det gå lidt over gevind i forhold til regeringens coronapåbud på søndag, vil det næppe få politie...