Den nuværende coronasituation indikerer ikke, at en massekarantæne bliver nødvendig, siger professor.

Forsvaret og politiet står klar til at indlede massekarantæne, hvis myndighedernes aktuelle tiltag for at inddæmme spredning af coronavirus ikke lykkes.Det viser en række dokumenter, som Berlingske...