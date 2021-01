En kendt militsleder har fået besked om at holde sig væk fra protest i Washington, hvor to også er anholdt.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Politi i Washington D.C. forbød tirsdag lederen af den højreorienterede militsgruppe Proud Boys at komme ind i byen. Samtidig blev to personer anholdt i forbindelse med, at h...