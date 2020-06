Eksklusivt for kunder

Kvinderne blev taget på fersk gerning ved en James Cook-statue i Hyde Park med en taske med malerdåser.

Australsk politi har tidligt søndag morgen lokal tid anholdt to kvinder i færd med at vandalisere en statue af den britiske opdagelsesrejsende James Cook i Sydney. New South ...