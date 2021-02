Sikkerhedsstyrker har lørdag brugt tåregas og gummikugler mod demonstranter i Myanmar, fortæller øjenvidner.

Politiet i Myanmars største by, Yangon, har lørdag affyret skud og anholdt flere demonstranter, som var samlet for at protestere mod landets militærjunta. Det beretter øjenvi...