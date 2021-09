Taliban åbnede lørdag skolerne - men kun for drenge. - Jeg er meget bekymret for min fremtid, siger en pige.

Skolepiger i Afghanistan er bekymrede for, at deres håb om at gøre skolen færdig og få en uddannelse aldrig bliver realiseret efter Talibans magtovertagelse. - Alt ser meget ...