Pentagons rapport om uidentificerede luftfænomener finder ingen beviser for udenjordiske skabninger.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Gik man og håbede på, at der findes udenjordiske skabninger, der muligvis flyver rundt i ufo'er, får man ikke nogen beviser for det af at læse Pentagons netop offentliggjorte rapport om...