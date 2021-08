Bornholmerhotel besvarer det hypotetiske spørgsmål: Hvordan ville det se ud, hvis Karen Blixen og Indiana Jones flyttede sammen?

Hvordan ville det se ud, hvis Karen Blixen og Indiana Jones flyttede sammen? Det er et både skørt og svært spørgsmål, men ikke desto mindre et de prøver at besvare på The Falcon Hotel i Sandvig på Bornholm

Generelt Eksklusivt for kunder