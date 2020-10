Lægemidlet Remdesivir har ikke nogen effekt på covid-19-patienters chance for overlevelse, viser WHO-studie.

Det får ikke umiddelbart nogen betydning for brugen af lægemidlet Remdesivir til hårdt ramte coronapatienter i Danmark, at et studie fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) viser, at midlet ikke ha...