Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Som led i nybyggeri skal hovedspildevandsledning lukkes midlertidigt, og spildevand sendes ud i Øresund.

Københavns Kommune vil anmode forsyningsselskabet Hofor om at udskyde udledningen af spildevand i Øresund, som der ellers var givet tilladelse til. Her kan du få et overblik ...