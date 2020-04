Eksklusivt for kunder

11. marts lukkede statsministeren og regeringen for store dele af landet for at begrænse coronaepidemien.

Onsdag indledes første del af genåbningen af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen (S) varslede før påske. Mange andre restriktioner i samfundet varer frem til 10. maj...