En otte dage lang tyrkisk offensiv i det nordlige Syrien i oktober 2019 kostede hundredvis af mennesker livet.

For første gang i 17 måneder har Tyrkiet lørdag aften angiveligt udført luftangreb mod et område i det nordlige Syrien, der kontrolleres af kurdiske militser. Få her indblik ...