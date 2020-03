Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coronakrisen har efterhånden fået skovlen under det meste i sportskalenderen, men ikke alt er aflyst endnu.

Tirsdag blev det klart, at også denne sommers OL i Tokyo måtte bukke under for coronavirussets hærgen.Langt de fleste sportsbegivenheder den kommende tid er udskudt eller aflyst. Ligaer er udsat på...