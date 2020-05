Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

USA har for anden dag i træk registreret over 1500 coronarelaterede dødsfald.

Dødstallet som følge af coronaviruspandemien har torsdag morgen passeret 328.000 i hele verden. Her kan du få et overblik over antallet af døde i en række udvalgte lande. ...