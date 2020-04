Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Verdens øjne er i øjeblikket rettet mod blandt andet USA, hvor dødstallet nu er over 8000.

Dødstallet som følge af coronaviruspandemien stiger lige nu i mange lande, og globalt nærmer det sig 65.000. Her kan du få et overblik over antallet af døde i en række udvalg...