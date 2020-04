Eksklusivt for kunder

Verdens øjne er rettet mod USA, der har registreret knap 2000 coronarelaterede dødsfald det seneste døgn.

Dødstallet som følge af coronaviruspandemien er søndag morgen over 160.000. I det seneste døgn har USA registreret knap 2000 coronarelaterede dødsfald. Her kan du få et overb...