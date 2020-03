Eksklusivt for kunder

33.000 amerikanere er bekræftet smitte med coronavirus. Flere delstater beordrer folk til at blive inden døre.

Lidt over en kvart million amerikanere er foreløbig blevet testet for coronavirus. Af de 254.000, der er testet, er lidt over 30.000 testet positive, siger vicepræsident Mike...