Protester i hele Rusland mod fængsling af Navalnyj. Over 10.000 er på gaden i Moskva. Navalnys kone anholdes.

Russisk politi har anholdt over 1600 mennesker og brugt vold for at opløse demonstrationer rundt om i Rusland lørdag. Titusinder er på gaden i flere byer i Rusland for at kræ...