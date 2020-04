Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter påske vil Østrig blandt andet tillade små butikker at genåbne efter nedlukning under coronakrise.

Den østrigske regering melder sig nu klar til at begynde en gradvis genåbning af samfundet efter en stor nedlukning under coronakrisen.Således vil man allerede efter påske begynde at lempe nogle af...