Niels Lunde: Henrik Poulsen gjorde det i Ørsted, som alle topchefer drømmer om – han lagde en strategi, som konkurrenterne ikke kunne kopiere

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Ørsteds værdiskabelse med Henrik Poulsen som topchef er formentlig den største i dansk erhvervsliv siden Lego. Forløbet er til en lærebog

Aktionærerne i Ørsted må ærgre sig. Og også undre sig: Hvorfor forlader 52-årige Henrik Poulsen dog Ørsted? På et tidspunkt, hvor Ørsted måske har en mulighed for at afløse A.P. Møller-Mærsk, Novo ...