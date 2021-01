Et kongresmedlem er testet positiv og tror, at hun blev smittet, mens hun skjulte sig sammen med mange andre.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Bekymringen vokser for, at lovgivere og andre personer med deres daglige gang i USA's Kongres er blevet smittet med coronavirus under stormløbet på Kongressen. Det sker, efte...