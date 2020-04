Eksklusivt for kunder

Blå partier kritiserer sundhedsminister for ikke at bringe en klar plan for genåbning til forhandlingsbordet.

De borgerlige partier i Folketinget har søndag aften forladt forhandlinger med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om en genåbning af sundhedsvæsenet. Det oplyser Venstre, D...