Har en by som Rom, der inden corona årligt modtog omkring 15 mio. turister fra hele verden, stadig hemmelige steder og skjulte attraktioner at byde på? Det overraskende svar er ja

En gang imellem lykkes det at finde små, hyggelige hjørner af de ellers turistede storbyer, som formår at have ligget relativt urørt og mere “ægte” hen. Sådan et sted er kvarteret Garbatella, der l...