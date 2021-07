Det kan være skræmmende at gå ind i en svømmehal med flere tusinde tilskuere, siger svømmeren Signe Bro.

Mange af sæderne på de store stadioner og arenaer ved OL i Tokyo vil stå gabende tomme under legene i Japans hovedstad.Det kan dog vise sig at være en fordel for et ungt dansk svømmehold.En af dem ...