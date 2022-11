Generelt Forsøg i Odsherred kan bane vejen for nyt og mindre stressende arbejdsliv for danskerne – til fuld løn

Kommunaldirektør Claus Steen Madsen foræller, at 90-95 pct. af de ansatte på forsøgsordningen synes, at en fridag om ugen er det bedste, de har oplevet på arbejdspladsen. Foto: Simon Fals

Susanne Tholstrup 17. nov. 2022 KL. 16:15 Gem til senere

Odsherred Kommune har netop besluttet at gøre et forsøg med en firedages arbejdsuge for 300 ansatte permanent. Forskere følger forsøget tæt, og en tilfreds kommunaldirektør forudser, at den kortere arbejdsuge til fuld løn bliver den nye normal