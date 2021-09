Onsdag bliver et nyt d-mærke lanceret. Virksomheder kan kun få det, hvis de opfylder en række kriterier.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det skal være nemt at se, hvilke virksomheder der behandler data ansvarligt, og at man kan have tillid til god it-sikkerhed. Til det formål lancerer en række organisationer o...