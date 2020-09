USA's præsidents tidligere advokat skriver i ny bog, at Trump taler hånligt om sorte ude som hjemme.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Michael Cohen, der tidligere var præsident Donald Trumps private advokat, skriver i en ny bog, at Trump har haft for vane at tale nedsættende om sorte ledere ude i verden. Sy...