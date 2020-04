Eksklusivt for kunder

Polen forlænger coronatiltag. Parker, storcentre, biografer og meget andet er lukket mindst 10 dage endnu.

Polens borgere vil få pligt til at bære mundbind, når de forlader deres hjem, for at hindre smitte med coronavirus.Den regel træder i kraft i næste uge, oplyser den polske sundhedsminister torsdag....